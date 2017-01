POL-DA: Darmstadt/Südhessen: Polizeioberrat Karlheinz Treusch geht in den Ruhestand

Polizeioberrat Karlheinz Treusch Bild-Infos Download

Darmstadt/Südhessen (ots) - Mit Wirkung zum 31.01.2017 verabschiedet sich der langjährige Leiter des Präsidialbüros und Leiter des Hauptsachgebietes Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Polizeioberrat Karlheinz Treusch in den wohlverdienten Ruhestand. Im Rahmen einer Feierstunde händigte Polizeipräsident Bernhard Lammel dem zukünftigen Pensionär am Mittwoch (25.01.2017) seine Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand aus. Zu dieser feierlichen Verabschiedung waren unter anderem auch die früheren Präsidenten des Polizeipräsidiums Südhessen, Rudolf Kilb und Gosbert Dölger anwesend.

Nach über 41 Jahren im Dienst der Hessischen Polizei verlässt der 60-Jährige das Polizeipräsidium Südhessen. Im Rahmen seiner Karriere, die 1975 als Polizeiwachtmeister begann, durchlief der Brensbacher zahlreiche Stationen die ihn bis in das Präsidialbüro des Polizeipräsidenten führten.

Seine erste Station nach seiner Ausbildung war die Polizeistation Ober-Ramstadt. Dort war der junge Polizeimeister als Streifenbeamter eingesetzt. Nach Ober-Ramstadt folgte das damalige Schlossrevier, das Polizeirevier in Eberstadt und die Polizeistation Dieburg. Von 1981 bis 1984 erfolgte der Aufstieg in den gehobenen Dienst im Rahmen des Studiums an der Verwaltungsfachhochschule. Nach dem Studium folgte Karlheinz Treusch dem Ruf in das damalige Polizeipräsidium Darmstadt in der Nieder-Ramstädter Straße. Dort war er im heutigen Stabsbereich tätig bevor er 1995 in den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wechselte.

Von 2002 bis 2003 war er Leiter der Polizeistation Dieburg, bevor ihn der damalige Polizeipräsident Rudolf Kilb zum Leiter des Präsidialbüros und in Doppelfunktion auch zum Leiter des Hauptsachgebiets Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Südhessen ernannte.

Seit dieser Zeit war er stets engster Mitarbeiter des Polizeipräsidenten und auch der Pressesprecher der Behörde.

Im Jahr 2007 wurde er zum Polizeirat unter dem damaligen Polizeipräsidenten Gosbert Dölger ernannt, 2009 folgte seine Beförderung zum Polizeioberrat.

Neben seinen anspruchsvollen und zeitintensiven Aufgaben war Karlheinz Treusch auch immer der "Eventmanager" der Behörde. So organisierte er zahlreiche Serenaden-Konzerte, Adventskonzerte und zahlreiche weitere Veranstaltungen der Behörde.

Für Karlheinz Treusch war die Polizei nicht nur ein Beruf, für ihn war es eine Berufung. Ein Polizist, dessen Herz am Ende seiner Karriere noch genauso erfreut für die Polizei schlägt, wie zu Anfang. Bis zum letzten Tag seiner Dienstzeit war Karlheinz Treusch gerne und mit Leidenschaft Polizist.

Der zukünftige Pensionär wird seinen neuen Lebensabschnitt jetzt seiner Familie und den Enkelkindern widmen und sich die Zeit mit seinen Hobbys, dem Tauchen, Skifahren und Reisen vertreiben.

Kontaktwünsche oder Grüße an Polizeioberrat a.D. Karlheinz Treusch werden gerne über die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen weitergeleitet.

