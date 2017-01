POL-DA: Raunheim: 200 Meter Stromkabel von Baustelle gestohlen

Raunheim (ots) - Insgesamt rund 200 Meter Stromkabel entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (25.01.) vom Gelände einer Baustelle am Messeplatz. Den Schaden schätzen die Ermittler auf zirka 5000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

