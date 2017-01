POL-DA: Bischofsheim: Zwei Kleintransporter am Hans-Böckler-Platz aufgebrochen

Bischofsheim (ots) - Zwei Kleintransporter eines Kurierdienstes wurden in der Nacht zum Donnerstag (26.01.) am Dr.-Hans-Böckler-Platz aufgebrochen. Die Täter schlugen Scheiben ein, um in die Fahrzeuginnenräume vorzudringen. Sie ließen insgesamt 15 Warenpakete mit bislang nicht bekanntem Inhalt aus den Transportern mitgehen. Was die Pakete genau enthielten, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell