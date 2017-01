POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher entkommen mit Schmuck und Uhren / Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) - Am Mittwoch (25.01.0217) hatten Einbrecher im Laufe des Vormittags oder frühen Nachmittags ein Einfamilienhaus im Meisenweg aufgesucht. In der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 15.00 Uhr verschafften sich die Kriminellen über eine aufgebrochene Terrassentür Zugang zu den Wohnräumen und suchten in diesen nach Wertsachen. Nach ersten Feststellungen zählen Uhren und Schmuck zur Beute der Kriminellen. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die Hinweis zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben (06151 / 969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell