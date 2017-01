POL-DA: Stockstadt: 91-jährige Seniorin von Trickdieben bestohlen

Stockstadt (ots) - Unter dem Vorwand Waren zu verkaufen, verschafften sich zwei Kriminelle am Mittwoch (25.01.) gegen 13.30 Uhr Zutritt in die Wohnung einer 91 Jahre alten Frau in der Oberstraße. Während eine Täterin die Seniorin mit einem "Verkaufsgespräch" ablenkte, begab sich ihr Komplize in ein angrenzendes Zimmer und entwendete aus einer Schublade 50 Euro. Das kriminelle Paar verließ anschließend die Wohnung. Eine polizeiliche Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos. Die Täterin ist 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, hat schwarze Haare und eine adipöse Statur. Sie trug bei Tatbegehung dunkle Kleidung und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Von ihrem Mittäter liegt keine Beschreibung vor. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell