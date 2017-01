POL-DA: Bischofsheim: Arbeitsmaschine bei Lkw-Aufbruch erbeutet

Bischofsheim (ots) - Einen in der Ginsheimer Straße abgestellten Lkw brachen Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (26.01.) auf. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Sie entwendeten anschließend aus dem Laster eine Arbeitsmaschine im Wert von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

