POL-DA: Griesheim: Abiunterlagen wieder in den Händen des Besitzers

Griesheim (ots) - Nachdem am Dienstagmittag (24.01.2017) in einer Straßenbahn ein Ordner mit Vorbereitungsunterlagen zum Abitur gefunden wurde, ist der Verlierer jetzt wieder im Besitz seiner Lernunterlagen. Der aus Griesheim stammende Abiturient hat sich am Dienstagabend (24.01.2017) bei der Polizeistation gemeldet und dort seine Ordner in Empfang genommen. Er wurde durch eine Freundin auf den Ordner hingewiesen. Diese hatte den Beitrag über die verlorenen Unterlagen bei einem Radiosender auf der Webseite gelesen.

