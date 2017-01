POL-DA: Erzhausen: Navigationsgerät aus Auto ausgebaut/Zeugen gesucht

Erzhausen (ots) - Aus einem im Kiefernweg geparkten BMW bauten Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (25.01.) das Navigationsgerät aus. Zunächst schlugen die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs ein, um in den Innenraum vorzudringen. Sie entkamen nach der Tat unerkannt. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell