POL-DA: Rüsselsheim: Energydrinks bei Imbisseinbruch erbeutet

Rüsselsheim (ots) - Fünf Dosen eines Energydrinks erbeuteten Imbisseinbrecher in der Nacht zum Mittwoch (25.01.) in der Alzeyer Straße. Die Täter hebelten die Tür des Imbiss auf und griffen sich anschließend die Getränke aus dem Kühlschrank. Ob die Tat im Zusammenhang mit einem Einbruch in der gleichen Straße in einen Bäckerladen im Obi-Markt steht (wir haben berichtet), müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Unsere Bezugsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3543865

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell