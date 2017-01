POL-DA: Groß-Gerau: Mobiles Navigationsgerät aus Auto gestohlen

Groß-Gerau (ots) - Einen in der Sudetenstraße geparkten Opel brachen Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (25.01.) auf, indem sie eine Scheibe des Autos einschlugen. Anschließend griffen sie sich ein mobiles Navigationsgerät aus dem Innenraum und suchten das Weite. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell