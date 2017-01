POL-DA: Darmstadt: Einbrecher in Friseurgeschäft

Darmstadt (ots) - Zunächst schlugen Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch (25.01.) die Scheibe einer Tür an einem Friseurgeschäft in der Rheinstraße ein und verschafften sich so Zutritt in den Laden. Ihnen fiel anschließend ein geringer Geldbetrag aus einem Trinkgeldbecher sowie einer Geldkassette in die Hände. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell