POL-DA: Münster: Farbschmierereien auf Stromkasten/Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - An einem Stromkasten am Friedhofsparkplatz in der Sandstraße wurden am Dienstagabend (24.01.) Farbschmierereien festgestellt. Neben einem Hakenkreuz wurde von bislang unbekannten Tätern unter anderem auch eine ausländerfeindliche Parole mit wasserfester schwarzer Farbe aufgebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erstattete Strafanzeige wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Zentralkommissariat 10) unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell