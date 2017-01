POL-DA: Münster: Schwarzer BMW 5 im Wert von 50.000 Euro vor Wohnhaus entwendet (DA-GT 2121)

Münster (ots) - Ein vor einem Wohnhaus "Im Schöll" abgestellter schwarzer BMW Alpina 5 mit dem amtlichen Kennzeichen DA-GT 2121 wurde in der Nacht zum Mittwoch (25.01.) von Kriminellen auf bislang unbekannte Weise entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 50.000 Euro. Wer Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Autos oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell