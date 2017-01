POL-DA: Rüsselsheim: Pfadfinderheim und Bäckerladen im Visier von Einbrechern/Flucht ohne Beute

Rüsselsheim (ots) - Am Dienstagabend (24.01.) wurde der Einbruch in das Vereinsheim der Deutschen Pfadfinderschaft "St.Georg" in der Georg-Jung-Straße festgestellt. Die Täter gelangten unberechtigt in das Gebäude und brachen anschließend mehrere Schränke auf. Offenbar flüchteten die ungebetenen Gäste aber ohne Beute vom Tatort. Die Tatzeit kann in diesem Fall bereits einige Tage zurückliegen. In der Nacht zum Mittwoch (25.01.) gegen 0.30 Uhr drangen Unbekannte zudem in einen Bäckerladen in einem Baumarkt in der Alzeyer Straße ein. Sie verschafften sich zunächst durch ein Fenster Zutritt in den Verkaufsraum, suchten aber auch hier mit leeren Händen wiederum das Weite. Hinweise zu beiden Straftaten werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell