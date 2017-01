POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Tankstelleneinbrecher flüchten ohne Beute

Mörfelden-Walldorf (ots) - Kriminelle schlugen in der Nacht zum Mittwoch (25.01.) gegen 3.30 Uhr die Scheibe der Eingangstür einer Tankstelle in der Frankfurter Landstraße ein, sahen aber anschließend aus bislang unerfindlichen Gründen von weiteren Tathandlungen ab und suchten unverrichteter Dinge ohne Beute wieder das Weite. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell