POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Krimineller fordert Geld/45-Jähriger durch Messer verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots) - In einem Cafe in der Rubensstraße forderte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch (25.01.) gegen 1.15 Uhr in aggressiver Weise Geld von einem 45-jährigen Angestellten des Lokals. Dieser setzte sich zur Wehr und wurde im Rahmen des anschließenden Gerangels von dem Angreifer durch ein Messer verletzt. Er musste ärztlich versorgt werden. Der Kriminelle flüchtete ohne Beute. Der Flüchtige ist 20-25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und wird als dick und kräftig beschrieben. Der Mann hat dunkle, braune Haare und trug bei Tatbegehung eine Jeans, schwarze Jacke, dunkle Mütze und einen hell gestreiften, beigen Schal. Bei dem mitgeführten Messer handelt es sich um ein Klappmesser mit schwarzem Griff und einem gelben Emblem, eventuell in Form eines Skorpions. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell