POL-DA: Gernsheim: Zwei Autoaufbrüche/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Gernsheim (ots) - Zwei in der Mühlstraße sowie in der Zanggasse abgestellte Fahrzeuge gerieten am Dienstagabend (24.01.) gegen 19.00 Uhr in das Visier eines Kriminellen. In beiden Fällen wurden jeweils Seitenscheiben der Autos eingeschlagen. Aus einem Hyundai ließ der Täter anschließend eine Tasche und einen Türöffner mitgehen und aus einem BMW wurde eine Einkaufstasche entwendet. In unmittelbarer Tatortnähe konnte eine Streife der Polizeistation Gernsheim im Rahmen der Fahndung einen 46 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell