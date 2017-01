POL-DA: Südhessen/Pfungstadt: Verkehrspolizisten kontrollieren Brummis auf der Autobahn

Südhessen/Pfungstadt (ots) - Durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Südhessen wurden Anfang der Woche (23.01.) Kontrollen des Güterverkehrs auf der A 67 bei Pfungstadt durchgeführt. 19 Fahrzeuge wurden von den Ordnungshütern hierbei tagsüber unter die Lupe genommen. In sechs Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden, weil gravierende Verstöße an den Lastwagen festgestellt wurden. Ein deutscher Abfalltransporter musste beispielweise beanstandet werden, weil der transportierte Recycling-Stoff in der Abfalltransportgenehmigung des Unternehmens nicht gelistet ist, hier ergeht ein Bericht an das zuständige Regierungspräsidium. Ein empfindliches Bußgeld droht. Der Fahrer eines Fahrzeugs der Sprinter-Klasse hatte seine Ladekapazität mit Fleischwaren mehr als ausgeschöpft und den Kleintransporter um insgesamt 20 Prozent überladen. Zudem bestand bei dem türkischen Fahrzeugführer der Verdacht der illegalen Arbeitsaufnahme im Bundesgebiet. Hierüber wird die Zollbehörde von der Polizei in Kenntnis gesetzt. Der Mann musste zudem einen Teil der Ladung zurücklassen, bevor er weiterfahren durfte. Ein rumänischer Brummifahrer fiel den Beamten auf, weil sein Gespann 16 Zentimeter höher war, als es die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) erlaubt. Weil der rumänische Unternehmer mit dieser Fahrzeugeinheit gegen Entgelt einen Gütertransport durchgeführt hat, wurde gegen ihn nun der Verfall der dadurch unzulässig erwirtschafteten Erträge angeordnet. Der Unternehmer musste an Ort und Stelle 2700 Euro entrichten. Der Brummifahrer konnte anschließend, nachdem er eine kleinere Sattelzugmaschine organisiert hatte, seine Fahrt wieder fortsetzen. Positiv fielen im Rahmen der Verkehrskontrollen dagegen zwei Gefahrguttransporte aus der Slowakei und Deutschland auf. Beide Fahrer konnten ohne jegliche Beanstandungen ihre Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell