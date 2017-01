POL-DA: Darmstadt: Einbrecher unterwegs / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Schmuck und Geld zählen zur Beute von Einbrechern, die während der Anwesenheit eines Hausbewohners in der Zeit zwischen Montagabend (23.01.0217) und Dienstagnachmittag (24.01.2017) eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ödenburger Straße aufgesucht hatten. Unbemerkt hatte es die Täter geschafft, sich Zugang zu dem Haus zu verschafften und die Zugangstür zu der Wohnung aufzubrechen. In den Wohnräumen suchten sie nach Wertsachen bis sie fündig wurden. Hierbei wurden Schränke und Schublanden durchwühlt. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell