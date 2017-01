POL-DA: Bensheim / Zwingenberg / Lampertheim: 136 Personenüberprüfungen bei Verkehrskontrollen an der Bergstraße

Bergstraße (ots) - Beamte aus ganz Südhessen haben im Laufe des Montags (23.01.) mehrere Kontrollstellen im Kreis Bergstraße durchgeführt und dabei insgesamt 136 Personen überprüft.

Bei dem Einsatz in Bensheim, Zwingenberg und Lampertheim, der sich von Mittags bis circa 21 Uhr zog, waren besonders berauschte sowie alkoholisierte Fahrzeugführer im Visier der Polizisten. Die 74 durchgeführten Fahrzeugkontrollen führten zu insgesamt neun Blutentnahmen und Anzeigen. In sieben Fällen besteht der Verdacht, dass der Fahrer berauscht am Steuer saß, in den anderen beiden Fällen war die Alkoholisierung Grund für die strafprozessuale Maßnahme.

Ein jugendlicher Mofafahrer sowie ein Autofahrer, der aus Georgien stammt, sehen sich Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. Das Mofa fuhr deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h. Die Gültigkeit des georgischen Führerscheins war abgelaufen, da sein Besitzer bereits seit 2015 in Deutschland lebt. Weiterhin wurden durch die Beamten bei zwei Gestoppten Kleinstmengen Rauschgift aufgefunden. Zudem kamen auch ein verbotenes Einhandmesser sowie ein Teleskopschlagstock in amtliche Verwahrung.

