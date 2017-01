POL-DA: Verkehrsunfallflucht--Polizei sucht dunklen Pkw mit Teilkennzeichen DA-J 99...

Darmstadt-Eberstadt (ots) - Am Dienstag, den 24.01.2017, gg. 23:15 Uhr befuhr ein 48-jähriger Belgier mit seinem Lkw die B 426 aus Richtung Pfungstadt kommend, in Fahrtrichtung Mühltal. In Höhe des Kühlen Grundes kam ein entgegengesetzt fahrender dunkler Pkw aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Anhänger des Lkw, welcher daraufhin ins Schleudern geriet und umkippte. Der Verursacher flüchtete anschließend in Richtung Nieder-Beerbach von der Unfallstelle. Aus dem Anhänger liefen ca. 4000 Liter Milch aus, welche nach der Bergung des Hängers durch die verständigte Feuerwehr und Straßenmeisterei beseitigt werden mussten. Die Fahrbahn war aus diesem Grund bis 02:50 Uhr teilweise komplett gesperrt. Hinweise nimmt die Polizei in Pfungstadt (Tel.: 06157-95090) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Gefertigt: von Hammel, PHK (Pst. Ober-Ramstadt)

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell