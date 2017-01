POL-DA: Lampertheim: Einbruch in Gaststätte/Lebensmittel und Getränke erbeutet

Lampertheim (ots) - Eine Gaststätte in der Sedanstraße geriet in der Nacht zum Dienstag (24.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen mit einem Stein die Scheibe einer Tür ein und verschafften sich so Zutritt in den Lagerraum des Lokals. Die ungebetenen Gäste ließen anschließend unter anderem Lebensmittel und Getränke mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell