POL-DA: Griesheim: Eigentümer gesucht / Abi-Unterlagen gefunden

Griesheim (ots) - Am Dienstag (24.01.2017) gegen 13.30 Uhr hat ein Zeuge in der Straßenbahn der Linie 9 in Fahrtrichtung Griesheim einen Ordner gefunden. In diesem befinden sich Vorbereitungsunterlagen für das Abitur. Der Finder hat die Unterlagen bei der Polizeistation Griesheim abgeben. Dort können sie von dem Verlierer bis Ende dieser Woche abgeholt werden, danach wird der Ordner dem Fundbüro übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell