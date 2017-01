POL-DA: Babenhausen-Hergershausen: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern

Babenhausen (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Hügelstraße brachen Kriminelle am Montag (23.01.) in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 13.00 Uhr ein. Die Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und drangen so in die Wohnräume ein. In den Zimmern durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Ihnen fielen Geld und Schmuck in die Hände. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell