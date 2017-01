POL-DA: Erbach: Einbruch in Gaststätte am Elfenbeinmuseum/Fenster mit Kanaldeckel eingeworfen

Erbach (ots) - In das Visier von Kriminellen geriet in der Nacht zum Dienstag (24.01.) die Gaststätte am Elfenbeinmuseum in der Otto-Glenz-Straße. Mit einem Kanaldeckel warfen die Täter ein Fenster des Gebäudes ein und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Aus dem Thekenbereich des Restaurants ließen die ungebetenen nächtlichen Besucher anschließend eine Geldbörse mit Bargeld mitgehen. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell