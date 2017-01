POL-DA: Heppenheim: Vandalen beschädigen zwei geparkte Autos / Hinweis auf Personengruppe

Heppenheim (ots) - In der Nacht zum Sonntag (22.01.) haben Unbekannte zwei geparkte Autos in der Siegfriedstraße und Wilhelmstraße beschädigt. Die Spuren der Täter entdeckten die ersten Zeugen am nächsten Morgen. Nach ersten Ermittlungen reicht der Tatzeitraum bis circa 19 Uhr am Vorabend zurück. An einem roten Renault Clio wurde der Lack zerkratzt, bei einem schwarzen BMW waren die Vandalen auf das Dach des Wagens geklettert. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen hatten gegen Mitternacht eine lärmende Personengruppe im Bereich der Werlestraße gemeldet. Ob diese für die Taten in Frage kommen, müssen die weiteren Nachforschungen zeigen. Zeugen, denen die Gruppe ebenfalls aufgefallen ist oder die sonstige Hinweise zu den Taten haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell