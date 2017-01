POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Walldorf - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) - Unfallzeit: Montag, 23.01.2017, 18:00 - 18:30 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum kam es in der Farmstraße in Walldorf auf Höhe der Hausnummer 17 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter, dunkelgrüner VW Golf am linken Außenspiegel beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell