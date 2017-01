POL-GG: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden 23.01.17,

65428 Rüsselheim (ots) - Im Kreuzungsbereich L 3482/L 3012 (Schönauer Hof) kollidierten zwei Pkw. Beide Fzg.-Führer gaben an, bei Grün in den Bereich eingefahren zu sein. Da jedoch der Toyota Yaris die L 3012 nutzte und der Opel Meriva die L 3482 befuhr, sollte die Lichtzeichenschaltung solch einen Unfall grundsätzlich nicht zulassen. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden - zusammen ca. 5.000,- EUR - und beide Kfz. wurden durch einen Abschleppdienst vom Geschehensort verbracht. Auf Grund der Sachverhaltsschilderung könnten unabhängige Zeugen wichtige Mitteilungen geben. Sie sollen sich bitte mit Polizeistation Rüsselsheim, unter Telefon 06142-6960, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell