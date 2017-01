POL-GG: Verkehrsunfallflucht am 23.01.17, 12:50 Uhr

64572 Büttelborn, Shell-Tankstelle (ots) - Ein ordnungsgemäß geparkter Lkw stand unter anderen auf dem Parkplatz der Shell Tankstelle, Im Mehlsee. Eine weitere Sattelzugmaschine, mit Auflieger, parkte ebenfalls auf dem Parkplatz der Shell Tankstelle. Beim Ausfahren vom Tankstellengelände, in Richtung Autobahn, beschädigte der Auflieger der Sattelzugmaschine, den geparkten Lkw. Der Außenspiegel, auf der Fahrerseite, wurde beim Vorbeifahren touchiert. Ohne ihren Pflichten nachzugehen, fuhr der/die Fahrzeugverantwortliche weiter Richtung Autobahn. Trotz Anhaltezeichen, gegeben durch den Fahrer des geschädigten Lkw, stoppte der/die Verursacher(in) nicht. Am davonfahrenden Gespann soll ein tschechisches Kennzeichen angebracht gewesen sein. Zudem war die Aufschrift "Tolni" abzulesen. Die Farbe der Plane war rot mit vermutlich schwarzer Aufschrift. Die Schadenshöhe am Spiegel beträgt ca. 100,- EUR. Zeugen des Vorfalles wenden sich bitte an die Polizeistation Groß-Gerau, Telefon 06152-1750.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell