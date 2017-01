POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Fett auf dem Herd gerät in Brand/48-jährige Frau verletzt

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Auf dem Herd erhitztes Fett fing am Montag (23.01.) gegen 15.30 Uhr in der Küche einer Wohnung in der Mainzer Straße Feuer und erforderte den Einsatz der Feuerwehr. Am Küchenmobiliar entstand durch die Flammen Sachschaden. Nach Belüftung durch die Feuerwehr konnten die Bewohner wieder in das Haus zurück. Bei Ausbruch des Brandes befanden sich eine 48 Jahre alte Frau, ihre drei Kinder sowie eine Freundin der Kinder im Haus. Während die Kinder unverletzt blieben, zog sich die 48-Jährige Brandverletzungen an den Händen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell