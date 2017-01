POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: Firmengelände im Visier von Kriminellen

Riedstadt (ots) - Ein Firmengelände in der Darmstädter Straße geriet am Samstagabend (21.01.) in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen in ein Gebäude auf dem Gelände ein, brachen dort befindliche Wohn- und Büroräume auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Behältnisse. Aus einem Tresor entwendeten die ungebetenen Besucher eine Geldkassette. Zudem ließen sie aus einer Wohnung unter anderem eine hochwertige Uhr mitgehen. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten die Kriminellen einen Schaden von rund 3000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

