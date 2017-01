POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher in Weinhandlung/500 Kilogramm schwerer Tresor ins Freie bugsiert

Weiterstadt (ots) - Einen 500 Kilogramm schweren Tresor bugsierten Kriminelle am vergangenen Wochenende (21.01-23.01.) bei einem Einbruch in eine Weinhandlung "Am Dornbusch" auf bislang nicht bekannte Weise ins Freie und flexten ihn anschließend in unmittelbarer Tatortnähe auf. Den Tätern fiel hierbei unter anderem ein größerer Geldbetrag in die Hände. Zutritt in den Weinmarkt verschafften sich die ungebetenen Gäste durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell