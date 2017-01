POL-DA: Bischofsheim: Drei Einbrüche/Kriminelle brechen Tresor auf

Bischofsheim (ots) - In einen Discountmarkt, ein Bekleidungsgeschäft und in eine Firma brachen Kriminelle über das vergangene Wochenende (21.01.-23.01.) ein. Die drei Objekte befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander in einem Gewerbekomplex "Am Schindberg". Die Täter drangen jeweils gewaltsam in die Gebäude ein und hatten es offenbar in allen Fällen auf den Inhalt von Tresoren abgesehen. Während sie in dem Bekleidungsgeschäft und in dem Firmengebäude diesbezüglich nicht zum Zuge kamen, brachen sie in dem Discountmarkt einen Tresor auf. Ihnen fielen mehrere hundert Euro in die Hände. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell