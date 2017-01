POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Gaststätte und drei Wohnungen im Visier von Einbrechern

Mörfelden-Walldorf (ots) - Mit insgesamt drei Wohnungseinbrüchen sowie einem Einbruch in eine Gaststätte hielten Kriminelle am vergangenen Wochenende die Polizei auf Trab. Eine geringe Menge Bargeld erbeuteten Kriminelle am Freitagabend (20.01.) in einer Erdgeschosswohnung in der Würzburger Straße. In der gleichen Straße schlugen Einbrecher am Sonntagnachmittag (22.01.) erneut zu. In einem Mehrfamilienhaus hebelten sie zunächst eine Eingangstür auf, verschafften sich so Zutritt in die Wohnung und ließen anschließend Geld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Ein weiterer Wohnungseinbruch in der Regensburger Straße am Samstagnachmittag (21.01.) scheiterte zudem. Den Tätern gelang es in diesem Fall nicht, die Terrassentür aufzuhebeln und sie zogen unverrichteter Dinge ohne Beute wieder ab. Am Montagmorgen (23.01.) schließlich entdeckte der Besitzer einer Gaststätte in der Platanenallee den Einbruch in sein Lokal. Die Tat wurde in der zurückliegenden Nacht verübt. Die Kriminellen stiegen durch ein Fenster in das Gebäude ein, öffneten mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten hochwertige Küchenmesser sowie eine leere Geldbörse. In allen Fällen bitten die Ermittler um Hinweise an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter 06105/4006-0 oder an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell