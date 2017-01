POL-DA: Darmstadt: Drogen verkauft - Polizei nimmt 23-Jährigen fest

Darmstadt (ots) - Weil er im Bereich einer Lokalität in der Innenstadt Drogen an Gäste verkauft haben soll, wurde ein 23-jähriger Mann in der Nacht zum Sonntag (22.01.) gegen 2.00 Uhr durch den Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten und anschließend an die Beamten übergeben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten später mehrere Päckchen Marihuana und Amphetamin. Die Ordnungshüter stellten die Drogen sicher und nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell