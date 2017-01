POL-DA: Griesheim: Firmengebäude im Visier von Kriminellen

Griesheim (ots) - Ein Firmengebäude am "Kirschberg" geriet in der Zeit zwischen Samstag (21.01.) und Sonntag (22.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter gelangten durch eine zuvor aufgehebelte Tür in die Büroräume der Firma, hebelten dort eine weitere Zwischentür auf und durchwühlten zahlreiche Schubladen, Schränke und Regale. Die Täter erbeuteten eine bislang nicht bekannte Summe Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell