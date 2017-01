POL-DA: Darmstadt: Festnahme nach Farbschmierereien/Passant stellt sich Flüchtigem in den Weg

Darmstadt (ots) - Ein Zeuge verständigte am Samstagabend (21.01.) gegen 17.15 Uhr die Polizei, weil er einen jungen Mann dabei beobachtete, als dieser mit schwarzer Sprühfarbe eine Mauer am Georg-Büchner-Platz beschmierte. Die alarmierten Polizisten konnten daraufhin nach kurzer Flucht zu Fuß einen 16-jährigen Jugendlichen in Tatortnähe festnehmen. Ein Passant stellte sich dem Flüchtigen in den Weg und half so den Ordnungshütern beim Ergreifen des Tatverdächtigen. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung. Der 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Tatverdacht richtet sich auch gegen einen gleichaltrigen jungen Mann, der den Sprayer offenbar bei der Tat unterstützte. Den an der Mauer entstandenen Schaden schätzen die Ordnungshüter auf rund 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell