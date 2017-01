POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Heppenheim (ots) - Zwischen 16 Uhr am Samstag (21.01.) und 18 Uhr am folgenden Tag sind Kriminelle in ein Wohnhaus in der Martin-Buber-Straße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die bislang noch unbekannten Täter die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und die Eingangstür zum Anwesen aufgebrochen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Geld. Die Höhe der Beute wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt? Hinweise nehmen die Ermittler der Kripo in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell