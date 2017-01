POL-DA: Büttelborn: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht!

Büttelborn (ots) - Zweimal waren Wohnungseinbrecher am Freitag (20.01.) am Werk. In der Platanenstraße drangen sie durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein, machten aber offenbar keine Beute. In der Heinrich-Engel-Straße in Klein-Gerau hebelten die ungebetenen Besucher ebenfalls die Terrassentür auf, um sich Zutritt in die Räumlichkeiten zu verschaffen und ließen anschließend Goldmünzen, Schmuck und Bargeld mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

