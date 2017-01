POL-DA: Neckarsteinach: Auto aufgebrochen / Zeugen gesucht

Neckarsteinach (ots) - Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (22.01.) ein Auto im Rosenweg aufgebrochen. Gegen 11.40 Uhr am Mittag bemerkten Zeugen die eingeschlagene Scheibe an dem VW Tiguan. Die Kriminellen hatten es auf ein verbautes Navi mit integriertem DVD-Player und Radio sowie einen extra DVD-Player mit zwei Monitoren abgesehen. Der Wert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt, der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die seit 21 Uhr am Vorabend Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Kripo in Heppenheim (K 21/22) zu melden.

