POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Erdgeschosswohnung aufgebrochen

Weiterstadt (ots) - Durch ein aufgehebeltes Fenster drangen Einbrecher am Samstagabend (21.01.) in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der "Tagwiese" ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und erbeuteten eine Uhr und Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden

