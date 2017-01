POL-DA: Schaafheim-Mosbach: Einbrecher haben es auf Zigaretten abgesehen

Schaafheim (ots) - Ein Getränkemarkt in der in der Wenigumstädter Straße geriet in der Nacht zum Sonntag (22.01.) gegen 4.20 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Einbrecher hebelten zunächst die Eingangstür des Marktes auf und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Sie ließen anschließend Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Zwei flüchtige, dunkel gekleidete Täter waren mit Sturmhauben maskiert. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

