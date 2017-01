POL-DA: Dieburg: Fahrradfahrer stürzt mit 2,65 Promille

Dieburg (ots) - Auf dem Radweg parallel zur Frankfurter Straße kam am späten Samstagabend (21.01.) ein 52 Jahre alter Radfahrer aus Groß-Zimmern zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Ein Alkoholtest zeigte anschließend 2,65 Promille in der Atemluft des Mannes an. Er musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

