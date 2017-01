POL-DA: Groß-Umstadt: Streit in Einkaufsmarkt eskaliert

Groß-Umstadt (ots) - Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 51 und 53 Jahre alten Männern am Samstagmittag (21.01.) in einem Einkaufsmarkt in der Georg-August-Zinn-Straße, ging der Zwist auf dem Kundenparkplatz des Marktes anschließend weiter. Als der 53-jährige sich vor das Fahrzeug seines Kontrahenten stellte, fuhr dieser nach derzeitigem Erkenntnisstand an und erfasste den Mann. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Die Beamten stellten zudem den Führerschein des Wagenlenkers sicher. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell