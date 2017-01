POL-DA: Fremdenfeindliche Schmierereien an künftiger Flüchtlingsunterkunft

Pfungstadt (ots) - Am späten Sonntagvormittag (22.01.), 11.45 Uhr, wurden der Polizeistation Pfungstadt Schmierereien an einer künftigen Flüchtlingsunterkunft in der Pfungstädter Gambrinusstraße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Außenwand und Eingangstüre der Unterkunft mit fremdenfeindlichen Schriftzügen verschmiert wurde. Durch die Polizeibeamten konnten Farbreste gesichert werden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich die Tat an dem Vorabend des Samstages (21.01.), zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr zugetragen haben. Das Staatsschutzkommissariat des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Durch den vor Ort anwesenden Bürgermeister Herrn Koch wurde die unverzügliche Beseitigung der Schmierereien veranlasst. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Pfungstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06157/ 95090).

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

