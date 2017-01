POL-GG: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Raunheim (ots) - Am Samstag (21.01.2017) zwischen 01.00 und 11.00 Uhr kam es in Raunheim, Hermannstraße/Ecke Thomas-Mann-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt entfernte. Die Geschädigte hatte ihren Opel Corsa am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie am nächsten Vormittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Beschädigungen mit gelb-orangener Farbanhaftung an der linken, hinteren Mitfahrertür fest. Aufgrund Lage und Art der Beschädigungen in Verbindung mit der Fremdfarbe kommt möglicherweise auch ein Fahrrad als Spurenverursacher in Betracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Die Polizei Rüsselsheim nimmt Hinweise entgegen.

