POL-HP: Briefkasten abgefahren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) - Zwischen Samstag, 07.01.2017, 11:30 Uhr, und Montag, 09.01.2017, 11:00 Uhr, stieß in Heppenheim, Großer Markt 1, ein unbekanntes Fahrzeug gegen den am Rathaus angebrachten gelben Briefkaten der Deutschen Post. Der Briefkasten wurde dabei aus der Verankerung gerissen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Briefsendungen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Heppenheim unter 06252/706-555.

