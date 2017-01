POL-GG: Sachbeschädigung an PKW - Walldorf, An den Eichen - Zeugenaufruf

Walldorf (ots) - In der Zeit von Freitag, den 20.01.2017, 20:00 Uhr bis Samstag, 21.01.2017, 13:45 Uhr wurde ein, in der Straße "An den Eichen" geparkter PKW Jaguar an der hinteren linken Ecke beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden, Tel. 06105-400 60.

