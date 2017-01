POL-GG: Pressebericht der Polizei Rüsselsheim vom 21.01.2017

Rüsselsheim / Raunheim (ots) - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Raunheim, Mainzer Straße zwischen Rüss., Bonner Straße und Raunheim, Schnellster Weg

Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Raunheim befährt am 20.01.17, gegen 16.15 Uhr, die Mainzer Straße aus Richtung Rüsselsheim kommend in Richtung Raunheim. Kurz nach der Einmündung Bonner Straße fährt er auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf und schiebt dieses Fahrzeug auf den Vordermann. Der Verursacher und ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Rüsselsheim werden durch den Aufprall leicht verletzt. Der dritte beteiligte Fahrzeugführer, ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Frankfurt blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, dieser wird auf ca. 12500 Euro geschätzt.

