POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Riedstadt (ots) - Am 19.01.17 wurde in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr ein, auf dem Richthofenplatz in Erfelden parkender, grüner Opel Corsa durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich mitsamt seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2000,00 EUR zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau, Tel.: 06152 / 1750.

